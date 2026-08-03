Trump anuncia nuevas negociaciones con Irán tras descartar un ataque

-

El presidente Trump anunció que se retomarán las negociaciones con Irán y descartó nuevos ataques, por el momento.

Estados Unidos e Irán retomarán este lunes 3 de agosto las negociaciones, anunció el presidente Donald Trump, quien descartó por ahora nuevos ataques contra Teherán mientras busca alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto, que se aproxima a su sexto mes.

El mandatario estadounidense explicó el domingo ante periodistas que uno de los asuntos que estará sobre la mesa será la situación en el estrecho de Ormuz, convertido en uno de los puntos estratégicos de la guerra. También anticipó que las conversaciones deberán abordar eventualmente la desnuclearización iraní.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) en la tarde", afirmó Trump, aunque no precisó dónde se desarrollarán las conversaciones ni quiénes participarán.

.@POTUS on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." https://t.co/jrvoju7nG6 pic.twitter.com/B7bmK3brYC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

El anuncio representa un cambio frente a las advertencias realizadas días atrás por el gobernante estadounidense, quien había amenazado con atacar a Irán "muy fuerte". Medios internacionales señalaron que Washington evaluaba nuevos objetivos, entre ellos infraestructura energética iraní.

Sin embargo, Trump descartó el sábado ejecutar esas acciones y aseguró que ya existe un marco sobre el cual podría alcanzarse un acuerdo.

Países pidieron frenar los ataques

Según el presidente estadounidense, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron postergar la ofensiva que Washington analizaba.

Trump afirmó que los ataques contemplados habrían sido "los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial".

.@POTUS: "I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would've been a massive attack... The reason they asked [to call it off] is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then… https://t.co/VlwtUEB3LR pic.twitter.com/uNNQqCya5n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

Estados Unidos e Irán mantienen un conflicto abierto desde el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra territorio iraní.

Desde entonces se han registrado períodos de menor intensidad como consecuencia de negociaciones diplomáticas intermitentes. La reanudación de los ataques durante el último mes volvió a generar preocupación por una posible escalada.

Un acuerdo de alto el fuego alcanzado anteriormente, que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, terminó sin prosperar. Irán reforzó posteriormente su control sobre esa estratégica vía marítima.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos centrales del conflicto debido a su importancia para el transporte internacional de petróleo.

*Con información de AFP