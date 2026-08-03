La defensa guatemalteca Jemery Myvett se muda a Turquía

La defensora guatemalteca Jemery Myvett seguirá jugando en el futbol de Europa, pero ahora lo hará en Turquía con el Ankara Fomget.
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La futbolista nacional, de 22 años, encarará un nuevo reto deportivo, tras haber jugado el semestre pasado en Vllaznia, Albania, donde levantó un título local y disputó las clasificatorias a la UEFA Women's Champions League.
Entre su recorrido destaca su paso por el Necaxa de México, tras haber figurado en Unifut de Guatemala.
El Ankara Fomget se fundó en el 2009 y participa en la Superliga Femenina de Turquía, de la que ha sido monarca en dos ocasiones.