Abre la puerta hacia múltiples beneficios con las Tarjetas Mastercard

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Cada vez que un guatemalteco paga con su Mastercard Débito y Crédito, abre la puerta a una forma de pago simple y segura; además, accede a beneficios y experiencias que generan valor en su día a día.

Actualmente, el pago en efectivo representa el 68% del gasto del consumo personal, de acuerdo con datos brindados por Mastercard. Por lo tanto, es necesario ampliar la aceptación y fortalecer la confianza en los pagos digitales, para que más guatemaltecos puedan utilizarlo donde y cuando lo necesiten.

A través de la campaña "Puertas", la compañía busca fortalecer la confianza de los guatemaltecos en el uso de tarjetas de crédito y débito, destacando que estos medios de pago cuentan con estándares globales de seguridad y tecnologías de ciberseguridad.

Los usuarios deben conocer que cada pago digital les permite administrar y dar seguimiento a sus gastos cotidianos, brindándoles mayor visibilidad y control financiero.

Otra ventaja de las Tarjetas de Débito y Crédito de Mastercard es que se puede usar dentro y fuera del país, para compras en comercios físicos y en línea.

(Fotografía por: Content Marketing Soy502)

Inicia a abrir la puerta de beneficios de tus Tarjetas Mastercard este fin de semana

Mastercard anunció la llegada de la campaña regional "Puertas" y la activación iniciará este 1 y 2 de agosto en Plaza Cemaco de zona 10, donde los guatemaltecos tendrán acceso a diversos premios de productos del almacén al solo presentar su Tarjeta de Débito o Crédito.

¿Cómo participar? La puerta se abrirá únicamente a tarjetahabientes de Mastercard, ya que la llave de entrada son sus Tarjetas de Débito o Crédito. Dentro del punto, habrán personas que apoyarán a los consumidores para participar en la activación.

Finalmente, inicia el juego digital en el que podrán ganar premios de Cemaco, los cuales serán entregados al momento de pagar el monto mínimo establecido con su Tarjeta Mastercard.