Recapturan a un hombre que fue señalado de asesinato en dos ocasiones distintas

La Policía Nacional Civil indicó que esta es la segunda ocasión en la que capturan al hombre por el mismo delito.
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Durante este domingo 2 de agosto, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un hombre al ser requerido por la justicia.
El hecho sucedió en el Puesto de Control Interinstitucional de Río Dulce, Livingston, Izabal, cuando determinaron que un hombre identificado como Óscar "N", de 42 años, era requerido por un juzgado de Zacapa por el delito de asesinato.
Capturado por segunda ocasión por el mismo delito
Según la investigación es señalado de estar vinculado con la muerte a tiros de un hombre de 27 años, hecho ocurrido en Zacapa en noviembre de 2023.
Además, registra un antecedente por el mismo delito en 2024, relacionado con el crimen de una pareja en ese departamento.