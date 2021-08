Asalto en video: Cámara de seguridad capta violento robo en una tienda

Los robos y asaltos en la zona 12 son frecuentes, según se ha dado a conocer a través de videos captadosen el área.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que dos hombres que se conducían en motocicleta asaltaron a una pareja que compraba en una tienda.

En las imágenes se observa que los hombres llegan al lugar y desenfundan sus armas. De inmediato comienzan a cometer el robo en contra de un hombre y una mujer.

Sin dinero

Uno de los asaltantes se acerca al hombre y le pide que entre el dinero. Sin embargo, la víctima argumenta que no tiene nada y que si prefiere lo revise para comprobarlo.

"No tengo dinero, te lo juro (...) no tengo dinero, me podés revisar", aseguró uno de los afectados.

Mientras tanto, la mujer intenta alejarse de la tienda, pero el otro delincuente se acerca y le increpa: "¿A dónde va mamita?". Ella se detiene, el asaltante la revisa y poco después se retiran del lugar.

Cuando los asaltantes se retiran, la joven afectada llora y abraza a la otra víctima.

Los hechos ocurrieron en un comercio ubicado en la colonia La Reformita, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Estas son las imágenes de lo ocurrido: