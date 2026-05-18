Complicación vial en conexión de zona 10 y zona 15

Durante esta mañana se reportó un percance vial que afecta el tránsito en conexión de zona 10 y zona 15 por un transporte colectivo que presenta fallas mecánicas.

Amilcar Montejo, Director de Comunicaciones de EMETRA informó que se ha colocado señalización circunstancial y coordinado con agentes de la Policía Municipal de tránsito para regular el paso vehicular, así como para evitar cualquier otro percance.

Asimismo, indicó que sucedió kilómetro 6.8 que se dirige del bulevar Los Próceres hacia el Trébol Vista Hermosa, por lo que el área podría congestionarse.

Se recomienda salir con tiempo de anticipación o buscar rutas alternas mientras se logra retirar el vehículo.

El bus extraurbano obstruye el paso en uno de los carriles. (Foto: Amilcar Montejo)