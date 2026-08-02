El Barcelona suspende amistoso ante Preston North End por falta de jugadores rivales

El Barcelona no disputará el amistoso que tenía programado para este lunes frente al Preston North End y pondrá fin antes de lo previsto a su concentración de pretemporada en Inglaterra.
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El encuentro, que iba a jugarse a puerta cerrada, fue cancelado porque el club inglés no cuenta con suficientes jugadores del primer equipo para afrontar el compromiso.
De acuerdo con distintos reportes, el Preston propuso completar la convocatoria con futbolistas de su filial para mantener el partido, pero el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick descartó esa opción. Ante ello, ambos clubes acordaron suspender el amistoso.
Siguen con su preparación
Aunque el encuentro fue cancelado, el conjunto azulgrana mantuvo su planificación y este domingo realizó una doble sesión de entrenamientos en St. George's Park, el complejo de la Federación Inglesa de Futbol donde lleva a cabo su pretemporada.
El técnico alemán trabajó con todos los jugadores disponibles del primer equipo y continuó dando minutos de entrenamiento al belga Jesse Bisiwu, de 18 años, quien recientemente se incorporó al club y sigue adaptándose a la dinámica del plantel.
Asimismo, el lateral Alejandro Balde también participó durante parte de la práctica junto al resto del grupo.
Como ha sido habitual durante la gira, varios canteranos volvieron a entrenar con el primer equipo, aprovechando la ausencia de los futbolistas que disputaron el Mundial y aún se encuentran de vacaciones.
Próximo reto
El siguiente compromiso del Barcelona será el 8 de agosto, cuando participe en la primera edición de la Copa Friuli Venezia Giulia, un torneo triangular que se disputará en el estadio Bluenergy de Udine, Italia.
El conjunto azulgrana enfrentará al Udinese y al Nottingham Forest, en partidos de 45 minutos cada uno, como parte de su preparación para la temporada.
*Con información de agencias