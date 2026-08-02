La mujer guatemalteca que estaba secuestrada en México

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Una guatemalteca que llevaba una semana secuestrada en Chihuahua, México, fue rescatada por las autoridades de ese país.

Tras recibir una llamada al número de emergencia de México, 911, alertando que una persona se encontraba encerrada en contra de su voluntads en una vivienda.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez (SSPM), Chihuahua, realizaron una operativo.

La mujer afirmó que amanezaban a su esposo en Guatemala si no daba dinero por su rescate. Foto; Pexels.

La mujer estaba en una casa ubicada en Guachinango y Salmonete, de la colonia Puerto de Anapra.

Según explicaron los oficiales, al recorrer el área notaron la presencia de un hombre con actitud nerviosa, ahí notaron a la víctima pidiendo ayuda desde la ventana de la vivienda donde estaba el victimario.

Víctima guatemalteca cuenta qué pasó durante su secuestro en México

La mujer dijo a las autoridades que mientras estuvo retenida fue amenazada con un arma de fuego y obligada a realizar videollamadas con su esposo para exigirle una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación, bajo amenazas de sufrir agresiones físicas si no pagaba.

Foto: Pexels.

La guatemalteca recibió atención médica y asistencia de trabajo social, luego fue trasladada al Instituto Nacional de Migración (INM), donde se dará seguimiento a su situación migratoria y recibirá apoyo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los dos sospechosos. No se ha revelado la identidad de la víctima.

Señalados del secuestro de una guatemalteca en México

La policía detuvo a Ángel C. R., de 20 años, y a un adolescente de 17, presuntos responsables del secuestro, en el lugar no se encontraron armas.

*Con información de Por La Libre Juárez