Lo que empezó como una discusión en pareja terminó en un ataque

La pareja consumía bebidas alcohólicas cuando iniciaron a discutir y todo terminó en disparos.
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Una pareja estaba celebrando dentro de su vivienda ubicada en Sansare, El Progreso, cuando se originó una discusión.
Preliminarmente se conoce que habrían iniciado a pelearse por celos, lo que habría ocasionado que la mujer sacara un arma de fuego.
Momentos después, la mujer habría disparado contra su pareja en repetidas ocasiones, provocando que resultara gravemente herido.
Los disparos alertaron a los vecinos, quienes denunciaron el hecho. Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar, la mujer escapó de la vivienda.
La PNC inició a perseguirla por dos kilómetros hasta que la alcanzó y procedió con su captura.
Durante su arresto, fue identificada como Rosario "N", de 34 años, además se le decomisó un vehículo en el que huyó. En su interior se localizaron dos armas, 149 municiones, cuatro tolvas y un celular.
El hombre herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En su declaración indicó que ambos consumían bebidas alcohólicas cuando inició el conflicto, lo que habría incrementado la tensión entre ambos.