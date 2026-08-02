Ataque armado: hombre que reparaba su auto muere en Villa Canales

El hombre estaba reparando su vehículo cuando fue atacado por desconocidos.
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Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por llamadas de emergencia que indicaban disparos en plena vía pública de la aldea Colmenas, Villa Canales.
Al llegar identificaron a un hombre con múltiples impactos de bala.
La víctima fue identificada como Marco Antonio Herrera Ramírez, de 41 años, quien reparaba su vehículo cuando fue sorprendido por desconocidos que iniciaron a dispararle.
El área fue acordonada mientras el Ministerio Público (MP) efectuaba las diligencias de investigación.