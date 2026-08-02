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Ataque armado: hombre que reparaba su auto muere en Villa Canales

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de agosto de 2026, 12:37
Hombres desconocidos atacaron a la víctima cuando estaba distraída.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Hombres desconocidos atacaron a la víctima cuando estaba distraída. (Foto: Archivo/Soy502)

El hombre estaba reparando su vehículo cuando fue atacado por desconocidos.

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Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por llamadas de emergencia que indicaban disparos en plena vía pública de la aldea Colmenas, Villa Canales.

Al llegar identificaron a un hombre con múltiples impactos de bala.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)
(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

La víctima fue identificada como Marco Antonio Herrera Ramírez, de 41 años, quien reparaba su vehículo cuando fue sorprendido por desconocidos que iniciaron a dispararle.

El área fue acordonada mientras el Ministerio Público (MP) efectuaba las diligencias de investigación.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)
(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

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