Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemala gana medalla de bronce en tiro deportivo por equipos en Santo Domingo

  • Por Pablo Arrivillaga
02 de agosto de 2026, 12:40
El equipo chapín subió al podio tras una destacada actuación. (Foto: COG)

El equipo chapín subió al podio tras una destacada actuación. (Foto: COG)

El tiro deportivo volvió a darle una alegría a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

OTRAS NOTICIAS: Viviana Aroche gana el bronce en la media maratón de Santo Domingo

Albino Jiménez, José Castillo y David Castillo se subieron al podio al conquistar la medalla de bronce en la prueba por equipos de pistola de aire a 10 metros.

El conjunto guatemalteco acumuló 1,680 puntos, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar en una competencia muy reñida, disputada en el Centro Ecuestre Palmarejo.

Además, Albino Jiménez finalizó en el cuarto lugar en la final individual de pistola de aire 10 metros Masculino. (Foto: Federación Nacional de Tiro)
Además, Albino Jiménez finalizó en el cuarto lugar en la final individual de pistola de aire 10 metros Masculino. (Foto: Federación Nacional de Tiro)

La medalla de plata fue para México, que finalizó con 1,682 puntos, mientras que Venezuela se llevó la presea de oro tras registrar 1,683 unidades, apenas tres puntos por encima del equipo chapín.

Con este resultado, nuestra delegación continúa incrementando su cosecha de medallas en la justa regional, ubicándose en la séptima posición del medallero con 10 oros, 19 platas y 18 bronces. 

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar