Viviana Aroche gana el bronce en la media maratón de Santo Domingo 2026

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Guatemala volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La fondista Viviana Aroche conquistó la mañana de este domingo la medalla de bronce en la prueba femenina de la media maratón (21 kilómetros), ampliando la cosecha del país en el atletismo.

Aroche completó el recorrido con un tiempo oficial de 1 hora, 14 minutos y 30 segundos, manteniéndose durante gran parte de la competencia en la lucha por las primeras posiciones hasta asegurar un lugar entre las mejores de la prueba.

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El resultado es el premio a un largo proceso de preparación y constancia, que permitió a la atleta chapina responder en una de las pruebas más exigentes del programa de atletismo.

La medalla de Aroche se suma a la plata obtenida por el tecpaneco Alberto González en la media maratón masculina, convirtiendo la jornada dominical en una de las más destacadas para el fondo guatemalteco en la cita regional.