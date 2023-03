¡Lo dice la ciencia! Esta es la canción de Bad Bunny que puede "salvar vidas"

Una canción de Bad Bunny fue descrita como "perfecta para salvar vidas", según un estudio reciente que analizó su ritmo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny es una de las figuras musicales más queridas en la industria, gracias al éxito que cada una de sus canciones logra a nivel mundial.

A pesar de no haber iniciado el 2023 de la mejor manera tras protagonizar un polémico incidente con una fanática a la que aventó su celular, de nuevo el "Conejo malo" está logrando reconocimientos a su favor.

Recientemente, la American Heart Association indicó que el ritmo de su éxito musical "Tití me preguntó" es ideal para llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar.

Bad Bunny’s “Titi Me Pregunto” can help you keep the beat and save a life with Hands-Only CPR. If you see a teen or adult suddenly collapse:

Call 911

Push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100-120 beats per minute#CPRwithHeart #HeartMonth @sanbenito pic.twitter.com/0pIt2BFKjd — American Heart Association (@American_Heart) February 24, 2023

"'Tití me preguntó' de Bad Bunny puede ayudarte a mantener el ritmo y salvar una vida con RCP solo con las manos", afirmó la AHA en una publicación en sus redes sociales.

Dichas declaraciones se basan en un estudio que se realizó de la melodía, la cual cuenta con un ritmo de 107 compresiones por minutos, lo que entraría en el rango recomendable de entre 100 y 120 para hacer reanimación cardiopulmonar.

La información compartida por la asociación causó sensación entre internautas al punto de volverse viral. Incluso, un usuario se dio a la tarea de compartir un extenso listado de otras canciones que cumplen con la misma característica.

"Tití me preguntó" forma parte del álbum "Un verano sin ti" que Bad Bunny estrenó en 2022. La canción cuenta con más de 700 millones de visualizaciones en YouTube.