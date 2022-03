La canción con la que Anuel AA demuestra que no olvida a Karol G

Anuel AA menciona a Karol G en su nueva canción "Mcgregor" y los rumores sobre su amor por la cantante saltaron.

Hace unos días, Anuel AA lanzó el videoclip oficial de su sencillo "Mcgregor" y lo que más llamó la atención de la nueva canción fueron las referencias a su exnovia, Karol G.

El cantante puertorriqueño confesó en la canción que aún no se ha quitado los tatuajes que se hizo en honor a Karol G, pero tampoco se atrevió a nombrarla por completo y en el fragmento donde dice su nombre, prefirió omitirlo.

"Yo soy tan hijo de pu... que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado [...] los billetes de cien son azul como el pelo de K....", dice un fragmento de la canción.

Sobre el tatuaje, Anuel había presumido en sus redes sociales que se lo había quitado, sin embargo, en esta canción dice todo lo contrario.

Además llamó la atención que el cantante no se atrevió a incluir el nombre de Karol G en el videoclip, muteando la parte donde decía su nombre.

Mira el video: