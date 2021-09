Gaby Moreno logró una nominación al Latin Grammy

"Bolero a la vida", canción de Omara Portuondo y Gaby Moreno fue nominada en la 22 edición de los Latin Grammy.

La canción "Bolero a la vida" está nominada en la categoría de "Mejor Canción Tropical". El tema fue trabajado por la cantautora cubana Omara Portuondo y la guatemalteca Gaby Moreno.

La Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación anunció este martes 28 de septiembre a los nominados.

Los Latin Grammy se llevará a cabo el 18 de noviembre del 2021 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Gaby Moreno y Omara

"Hace unos años conocí a Omara cuando me tocó ser la afortunada invitada especial de 'Buena Vista Social Club' en dos conciertos en Francia (un festival en Córcega y L’Olympia de París). Quedé fascinada con Omara no solo por la fuerza de su voz y su carisma en el escenario sino por su gran generosidad al invitarme a interpretar un tema juntas", dijo Gaby Moreno.

Gaby Moreno fue productora de la canción nominada al Latyn Grammy. (Foto: Oficial)



"¿Quién me iba a decir que la vida me obsequiaría uno de los regalos más grandes al recibir la invitación para componer, producir y aún más, cantar con este ícono de la música cubana? Gracias Omara por la inspiración y a todo tu equipo por ser tan especiales conmigo. No puedo creer que hicimos todo esto a distancia". explicó la guatemalteca acerca de este proyecto", señaló la guatemalteca.

(Foto: Oficial)

Colaboración de Guatemala hasta Cuba

La guatemalteca Gaby Moreno, además de componer la canción nominada, fue productora del disco de Omara Portuondo, estrenado en mayo de 2021.

Omara Portuondo Peláez es una cantante cubana de son y boleros, una de las mayores representantes del llamado Feeling. Conocida como "La diva del Buena Vista Social Club".

Gaby Moreno es cantautora y guitarrista guatemalteca. Su música abarca los géneros del blues, jazz, soul, R&B entre otros.

ESCUCHA LA CANCIÓN: