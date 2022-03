La canción en la que Sasha pudo haber contado la historia con Luis de Llano

En su disco llamado "Sasha" publicado en 1987 se encuentra una canción que muchos afirman habría contado parte de su historia con el productor Luis de Llano.

Sasha denunció que el productor de artistas y telenovelas Luis de Llano abusó de ella cuando ella tenía 14 años y él 39, casi le triplicaba la edad.

La integrante de Timbiriche decidió hablar luego de que el poderoso de la industria fuera entrevistado por Yordi Rosado y ahora los internautas afirman que una de sus canciones pudo haber contenido lo vivido con el poderoso manager.

En declaraciones virales los fans aseguran que pudo haber sido el primer intento de decir lo que estaba ocurriendo en su entorno, se trata de la canción "Después de la Función".

La canción fue escrita por Áureo Baqueiro y producida por Raúl González, Fernando Riba y Kiko Campos y habla de la tristeza que surge al recordar ciertas circunstancias después de largas jornadas frente a los reflectores.

“Cae la noche, se cierra el telón, diario la misma solución que me lleva siempre aquel engaño. Esa sonrisa que he dejado atrás, frente a la luz bajo un disfraz, es la que yo en mi vida estoy buscando”.

El disco "Sasha" fue lanzado en octubre de ese año por "Melody Records" y tiene otros sencillos como "No Me Extraña Nada", "Rueda Mi Mente" y "Guerra Total", sencillos que fueron un gran éxito.

“En un momento en que no hay que fingir, no sabría qué decir pues ya nadie a mí me está escuchando”, inicia.

Los fans aseguran que la frase que dice “Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando. Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará”, fue parte de su experiencia.

“Después de la función hay que olvidar, mi gran amor, mi gran verdad y tantas cosas que no debo recordar, parece ser que somos de papel y una vez más escribiré dentro de mí todo lo que no puedo hablar, después de la función”, continúa.

ESTA ES LA CANCIÓN DE SASHA:

“Luis de Ya no, mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, explicó en su polémica declaración.

Un día antes a la polémica, Luis De llano fue invitado por Yordi Rosado, en este programa él declaró que fue novio de Sasha cuando ella tenía 17 y él 42, también dijo que se enamoró pero que los papás de ella los alejaron enviando a Sasha al extranjero. Sasha dijo en su denuncia que fue abusada por el productor durante 4 años, desde que ella tenía 14.

