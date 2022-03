Luis de Llano admitió su romance con Sasha Sokol, él tenía 42 y ella 17

El famoso productor de bandas musicales, telenovelas y series de comedia Luis de Llano fue entrevistado por Jordi Rosado y entre sus anécdotas habló acerca de su romance con Sasha Sokol, quien integró Timbiriche.

La relación de ambos estuvo en el ojo del huracán por la diferencia de edades, pues ambos se llevaban 25 años, él tenía 42 y ella 17.

El famoso creador de "Garibaldi", "Timbiriche", la exitosa serie "Cachún, Cachún Rá Rá" y novelas como "Alcanzar una estrella", admitió que tuvo un romance con la estrella juvenil.

"Sasha era encantadora, simpática, bellísima mujer, tenía, siempre una actitud muy buena, ¿y dónde está Saha?, es una productora muy importante de sus propios shows, a parte es autodidacta, ha evolucionado", explicó.

Sasha y Luis de Llano. (Foto: Oficial)

Jordi le preguntó acerca de cómo de formó Timbiriche y entre las anécdotas se confesó.

"Sí, sí, tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: 'nada que ver' y se acabó y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos", explicó.

"Yo creo que fui yo el que agarró un afecto por ella ¿qué buscaban las niñas? una especie de imagen paterna, por ese lado fue", aseguró.

"La mamá era tan inteligente, tan alivianada y obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más' y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente”, dijo Luís.

¿Cuánto duró la relación?

Según De Llano la relación duró 6 meses pero él admitió que en ese tiempo sintió algo muy grande por ella. "Yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve un rato así, obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente", dijo.

En la conversación se dijo que la madre de Sasha la mandó a Inglaterra, con la condición de que si seguía enamorada de él continuara, a esto De Llano dijo: "¿Qué pasó cuando regresó?, hicimos el lanzamiento de su disco, nuestra relación se volvió en una de negocios".