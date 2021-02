Cantante acusa a Vicente Fernández de abuso sexual

Un nuevo problema afronta el cantante mexicano Vicente Fernández, luego que la cantante Lupita Castro ofreciera una entrevista al canal Estrella TV, donde sorprendió con sus fuertes revelaciones.

Sin pensarlo dos veces, Castro dijo: “abusó sexualmente de mí”, lo que dejó a los conductores sorprendidos ante tal afirmación.

Lupita aseguró que esta declaración se la dio a otros shows como "El Gordo y la Flaca’" de Univision, por ejemplo, pero que nadie se atrevió a dar su testimonio y que incluso le cancelaron participaciones.

Aunque pasaron 40 años de esta supuesta violación, Castro dijo que a raíz del Covid-19 pensó que no quería irse de este mundo sin contar su verdad, y que está escribiendo un libro en donde relata todo lo sucedido con "Don Chente".

“Abusó sexualmente de mí… Es cierto, no me atrevería ni por Dios, ni porque no soy esa persona… Era menor de edad y era virgen… Me conoció en la posada de ‘Siempre en Domingo’, me sacó de la fila, le agarró del brazo”, relata Castro a las conductoras del programa.

Dice que desde el momento que la vio, le ofreció trabajo y que, como era menor de edad, sus padres aceptaron, pero bajo ciertas condiciones como que siempre la acompañara un mayor de parte de ellos, ya sea la hermana de Castro u otra persona.

“Fueron 2 años, él se comportó muy amable, lo queríamos toda la familia. La ovejita se convirtió en lobo un día”, continuó con el relato.

El aparente abuso sexual dijo que fue en San Luis, Potosí, México, donde Fernández la habría invitado a cenar, le habría dado una bebida que la dejó mareada, y la habría violado en un sillón pese a que ella aseguró que le dijo varias veces que “no”.

“Yo le dije ‘no, no, no’ e igual lo hizo… Es muy fuerte y lo he llevado por muchos años, ya no puedo más, yo no estoy mintiendo, él lo sabe y gracias a Dios y este aparatito (el celular) estoy aquí. A pesar de que estamos muy adelantados, en México, no se denuncia esto”, añadió.

La cantante dijo que después de ese supuesto episodio, ya no quiso trabajar más con él, y que incluso Vicente Fernández le habría ofrecido casa, auto y lo que quisiera, pero que ella estaba sorprendida y solo pensaba en que sus padres no se enteraran.