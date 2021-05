Yuri revela que le detectaron un tumor (video)

La intérprete mexicana de "La maldita primavera" habló en un encuentro religioso acerca del tumor cancerígeno que le detectaron los médicos.

___

___

Yuri, la estrella mexicana nacida en Veracruz, habló de los quebrantos de salud que ha padecido durante los últimos meses, luego de haber padecido de Covid-19 y la intervención quirúrgica urgente por una apendicitis que le realizaron, en la que, además, le detectaron un tumor.

La intérprete comentó cómo recibió la noticia por parte de los médicos. Según Infobae, Yuri contó: “Salgo de la operación y me dice ‘¿sabes qué?, te encontramos el apéndice también todo descuachanringado, te quitamos todo el apéndice. Unos meses más y ese tumorcito que tenías ahí y era cáncer’".

Luego de la cirugía que se le practicó, la veracruzana no guardó el reposo necesario, por el contrario, continuó con su agenda de trabajo y eso le ha traído más dificultades y desventajas en su salud.

Según Yuri, estos padecimientos de salud han sido a causa de la presión y estrés en el que vive diariamente.

Secuelas del covid-19

Tras haberse recuperado del contagio de covid-19 que contrajo en un programa en el que participaba junto con Omar Chaparro y Consuelo Duval, Yuri asegura que tuvo repercusiones, tales como: ataques de ansiedad, pérdida de cabello y taquicardia.

“Me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí. Me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví a las dietas de pollo, pescado, arroz. Son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, confesó durante una entrevista.

En los premios Lo Nuestro, gala que presentó Yuri, la cantante utilizó varias pelucas. “No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito. ¡Sí, claro! El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ‘¡Yuri, ya estoy igual que tú!, ¡ya estoy pelona!’. Pues sí, ¡pero ya estamos bien!'”, compartió la cantante.