El capítulo de "La Rosa de Guadalupe" criticado por pederastia

De esto se trataba el reciente capítulo de La Rosa de Guadalupe subido de tono.

El nuevo capítulo del controversial y favorito programa de televisión, La Rosa de Guadalupe, fue titulado como "La Miss es su crush". Ha generado diversas críticas en padres de familias e incluso alumnos, ya que es un tema por el que no todos los estudiantes pasan, afirman internautas en redes sociales. Además, el capítulo incitó a un acto de pederastia muy alto.

¿De qué se trata el capítulo de La Rosa de Guadalupe?

La trama gira en torno a una sustitución de la maestra Cornelia en una clase de historia, donde Samuel, un joven en plena etapa de cambios físicos, se convierte en el protagonista al despertar el interés de sus compañeros y de la propia docente.

Personajes principales: Maestro y el alumno. (Foto: YouTube)

Algunos usuarios compartieron su crítica después de ver el capítulo, con comentarios como: "Ya van repitiendo cuatro capítulos con el mismo tema del alumno enamorándose del profesor, ¿qué no tienen otra tendencia de Twitter?", "Me gustó este episodio, a pesar que se pasaron de lanza", "Fue un capítulo subido de tono y que no se debe tratar con normalidad".

El alumno que vive una aventura romántica en el capítulo se llama "Samuel". (Foto: captura de pantalla)

Incluso algunos usuarios expusieron sus experiencias propias con referencia al capítulo: "En la secundaria tuve una maestra de física muy bonita y era la más joven, ella me gustaba mucho".

La trama del capítulo atrajo buenos comentarios y genero críticas. (Foto: captura de pantalla)

La Rosa de Guadalupe

La emisión estrella de Televisa, "La rosa de Guadalupe", ha tocado todo tipo de temas que se hacen polémicos y virales día con día entre jóvenes y adultos. A través de los años se ha ganado el cariño y diferentes reacciones del público.

Foto: Archivo/Soy502

El programa se estrenó el 5 de febrero de 2008 y ha visto pasar los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

