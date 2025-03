El capítulo de la Rosa de Guadalupe que generó intriga esta semana

-

"Su compadre era el verdadero padre de su hijo", el capítulo inquietante de La Rosa de Guadalupe que intrigó esta semana.

La emisión estrella de Televisa, "La rosa de Guadalupe", ha tocado todo tipo de temas que se hacen polémicos y virales día con día entre jóvenes y adultos.

El programa se estrenó el 5 de febrero de 2008, y ha visto pasar los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

¿De qué se trata el capítulo de La Rosa de Guadalupe?

"Corazón de padre", se titula el capítulo que protagoniza está polémica, sobre su sinopsis; señala los diversos obstáculos de salud y controversia familiar que vive Fidel (el protagonista), este se convierte en un ejemplo a seguir, guiando a los jóvenes por el buen camino.

A principios del capítulo "Corazón de Padre", Fidel quien es el protagonista pierde su pierna tras un trágico y lamentable accidente mientras trabajaba en una obra. (Foto: Televisa)

La historia comienza con Fidel, un eficiente trabajador de la construcción, quien pierde una extremidad en un error humano, quedando en silla de ruedas. Perdiendo su mayor sueño de crecer en su trabajo y al amor de su vida.

A lo largo que se desarrolla el trama, diversos internautas han mostrado su descontento del capítulo de la semana:

"Me dio tristeza el papá del niño que que injusto que a la gente buena como ese señor (que ya se que es actuado) pero tristemente a la gente buena onda y educada es a quien peor le va en la vida, pero fuera de eso me encantó el capítulo tanto que me cayó bien el personaje principal ósea el papá (Fidel)", expresa un usuario en la primera parte del capítulo.

Tras el paso de Fidel y su obstáculo de quedar inválido, también deberá de enfrentar el engaño que le provocó su esposa y madre de su hijo, quién le falla con su mejor amigo y padrino de su hijo, más bien cómo lo define Fidel, "su compadre".

El principio de la historia cautiva al televidente, por el esfuerzo y una historia bonita de Fidel, sin imaginar todo los obstáculos radicales que debe enfrentar. (Foto: Televisa)

Para disfrutar del capítulo completo, mira la primera parte de la trama:

Puedes disfrutar de La Rosa de Guadalupe, de lunes a viernes, hora: 19:30 horas, por Las Estrellas.

