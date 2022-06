Captan a Piqué de fiesta con una joven rubia en Suecia

De acuerdo con una publicación en su red social, una influencer asegura haber visto a Gerard Piqué con otra mujer de fiesta en Estocolmo, Suecia.

Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron públicamente su separación, al futbolista se la ha visto de fiesta y con diferentes mujeres. En esta ocasión, fue visto en la ciudad sueca de Estocolmo.

Y una influencer de ese país, Katrin Zytomiersk compartió una fotografía en su Instagram donde muestra a Piqué en una fiesta junto a otra mujer.

El medio Terra tuvo acceso a la cuenta de la influencer, la cual es privada y logró capturar la publicación.

Se trata de una fotografía de baja resolución y bastante oscura, pero en ella se puede apreciar que se trata de delantero del FC Barcelona. Junto a la foto, Katrin puso un texto donde ella muestra su molestia porque él no le dejó tomarse una foto con su hijo y a su juicio, se portó engreído.

"Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dio que no. Se lo volví a preguntar sorprendida y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí algo engreído. supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante (...) Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después tomé la fotografía y lo publiqué en mi Instagram", escribió la influencer.

A pesar de la baja resolución se puede distinguir que se trata de Piqué. (Foto: captura de pantalla)

* Con información de Terra