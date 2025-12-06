Capturan a la “Canche” durante allanamiento y le incautan drogas

De acuerdo con las autoridades, la detenida es esposa de un terrorista que pertenece al Barrio 18.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Tomasa Francisca Barrios Pérez, de 43 años, alias "Canche", en la colonia Santa Marta, zona 3 de Escuintla.
La aprehensión se ejecutó durante un allanamiento en la vivienda de Barrios Pérez, donde localizaron 20 colmillos de cocaína, 15 bolsas con marihuana y 2 blíster con piedras de crack, según indicó la PNC.
Asimismo, se encontró un arma hechiza con cinco municiones, 59 tarjetas de cobros gota a gota, un celular y Q2,686 en efectivo.
Dentro de la vivienda también se ubicó un altar a la muerte, según agregaron las autoridades.
Alias "Canche", es esposa de un terrorista del Barrio 18, que se encuentra privado de libertad en la prisión granja Canadá, desde el año 2020 por robo de celulares, señaló la PNC.