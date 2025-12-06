Agentes de la PNC se especializan en Enfermería Canina para los K-9

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) obtienen su especialización Técnica Profesional en Enfermería Canina.
Esta formación, impartida por la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino "Agente Álvaro Rojas" de la Policía Nacional de Colombia, se realizó desde el 3 de agosto y culminó este 5 de diciembre.
Los ahora técnicos en enfermería canina son tres agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), y uno a la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).
"Esta preparación contribuye a expandir los conocimientos del personal antinarcóticos, permitiéndoles brindar una atención más completa a los perros policías que apoyan operativos de detección de drogas, explosivos y otros delitos" informó el Ministerio de Gobernación.