García Luna creará Comisión para revisar casos contra exiliados

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Esta Comisión analizará los casos de criminalización contra personas que denuncien algún tipo de persecución penal, con mayor atención a los casos de exfiscales, jueces y periodistas que se encuentran en el exilio.

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El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, anunció que creará una comisión que revisará los casos contra exiliados que han denuncia criminalización por parte del ente investigador.

En su alocución, García Luna externó que la idea principal es crear una Comisión que pueda analizar cada uno de los casos que en donde las personas que puedan sentirse afectadas puedan abocarse dentro el mismo MP para una revisión de estos casos.

"No podemos analizar en qué estado se encuentran, analizar que tipo de actitudes procesales hayan tenido, pero lo que se tiene que ofrecer es objetividad, imparcialidad y legalidad en cada uno de las solicitudes que se hagan dentro de cada caso", explicó.

Señaló que "las persecuciones sin proceso, no tienen cabida" en su administración, a lo que agregó que esto mismo es para las personas que tengan temor a algún tipo de persecución y poder analizar.

"Cuando se es de puertas cerradas no sabe que es lo que se puede tener adentro, pero cuando se es de puertas abiertas se puede analizar y ver porque, posiblemente exista una investigación existe un proceso para establecer cual es postura", apuntó.

García Luna ha emitido una serie de compromisos al frente del MP.

Criminalización

La criminalización de operadores de justicias, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas ha sido de una de las exigencias que los grupos organizados y la sociedad civil demandan del Fiscal General.

Al menos esta fue una de las peticiones que se manifestaron durante el festejo de la salida de exfiscal General Consuelo Porras, a quien se acusó de liderar, a través del MP diversas investigaciones que han concluido e el exilio de exfuncionarios públicos, jueces, periodistas, fiscales y líderes indígenas.

Entre estos casos se mencionan el proceso penal en curso contra los exlíderes de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, así como del periodista José Rubén Zamora, el Fiscal anticorrupción, Stuardo Campo.

Y en el exilio, también se habla de la persecución que se efectuó contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la exfiscal General, Thelma Aldana, el juez Carlos Ruano, entre otros.