Patrulla de la PNC derrapa en bajada de Las Cañas debido a fuerte lluvia

Las lluvias provocaron varios accidentes de tránsito esta tarde de domingo.
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Una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) derrapó este domingo 17 de mayo sobre la bajada de Las Cañas, en La Antigua Guatemala, debido al pavimento mojado tras las lluvias.
El vehículo policial quedó encunetado a la orilla de la ruta, considerada una de las más peligrosas debido a su prolongado descenso, combinado con las condiciones climáticas.
Medios locales reportaron que durante la tarde se registraron otros accidentes de tránsito en el sector, donde motociclistas y conductores perdieron el control a causa del asfalto mojado.
Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala acudieron al lugar para atender las emergencias.
Pese a los incidentes, no se reportaron personas heridas de gravedad, únicamente daños materiales.
Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución al circular por el área.