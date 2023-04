La denuncia de un candidato presidencial por supuestas amenazas de muerte

Un candidato presidencial denunció que una banda de sicarios había sido contratada para asesinarlo.

Carlos Pineda, el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, pero que meses atrás militó con los hijos de Manuel Baldizón en el Partido Cambio, denunció que su vida corría peligro.

En un video publicado en sus redes sociales, el político y empresario dijo que tres diferentes personas lo alertaron sobre un posible atentado en su contra.

"Me enteré de que ya me mandaron a matar, y por tres diferentes fuentes que contrataron a un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal "La Patrona" y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos pero veo que ahora ya los tengo", dice en el video.

Además, agrega que presentó la denuncia ante el Ministerio Público y que ofrece una recompensa a quien le brinde más información.

"Desde ya como es una propuesta de mi plan de trabajo, ofrecer recompensas para incentivar el actuar para combatir la delincuencia, estoy ofreciendo Q300 mil a quien me de mas información para que me ayuden a capturar a estas personas", sostiene Pineda.

"No es campaña", dice Pineda

En una entrevista con Soy502, el candidato presidencial brindó mas detalles de la denuncia que interpuso.

"En una investigación que estaban haciendo, se enteraron que tenían un trabajo mas grande que era matarme a mi, después de Semana Santa por otro medio la misma información, con los mismos detalles y hace dos días, llegó la tercera información con los mismos detalles, entonces dije esto si es cierto", explicó el político.

Pineda asegura que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público para que investigue los hechos.

"Descubrí que la Policía si tiene la capacidad de investigar células criminales, de hecho las tiene ubicadas pero que el problema que tiene la policía es que los jueces no emiten las órdenes de cateo, órdenes de captura, para prevenir el delito, aquí el juez cuando ya se cometió el delito es que actúa".

Aseguró que a raíz de la recompensa que ofreció tiene más información pero que solo tiene el sobrenombre de una persona. Espera que las autoridades investiguen y capturen a la banda para saber quién es el actor intelectual.

También dijo que no está usando este hecho para hacer campaña política, ya que dentro de su denuncia aprovechó para mencionar parte de su plan de gobierno.

"No hay mentira, ni tampoco estoy usando esto para hacer campaña, qué ridículo pensar eso, lo hice público porque ellos ya van a estar pensando en si lo hacen o no y buscar el apoyo de toda la gente", agregó.

La denuncia

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público después de Semana Santa por parte del abogado de Pineda.

Fue interpuesta explicando los hechos y la información que se tiene, "que tres personas le informaron que había intención de atentar contra su vida a cargo de una banda de sicarios de Petén".

Pineda dice que no puede atribuir a alguien en específico la intención de atentar en contra de su vida pero cree que es relacionado a la política.

"Yo no puedo especular, obviamente es del tema político porque yo antes de esto no tenía ningún enemigo ni le debo nada a nadie, lo único diferente en mi vida es el tema político", agregó.

Se pidió al candidato que compartiera parte de la denuncia interpuesta, pero al cierre de esta nota no la envió.

Mientras el Ministerio Público confirmó que la denuncia fue recibida. "En virtud del análisis efectuado a los hechos expuestos por la víctima, la denuncia fue remitida a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, quienes han iniciado la investigación correspondiente", explicó el MP.

TSE reacciona

La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, se pronunció por la denuncia de Pineda. Aseguró que cualquier atentado contra un ciudadano o candidato es un acto deleznable.

Aunque también dijo que llamaba la atención que el video mencionara su plan de Gobierno.

"Habría que analizarlo, no estoy diciendo que sea verdad, simplemente no se juega ni se hace campaña con un tema tan serio, además, no podemos crear una cultura de ofrecer dinero para poder denunciar", manifestó Alfaro.

Por último, Pineda agregó que el tema es delicado y que no necesita hacer campaña de esa manera. Respecto a lo manifestado por la magistrada cuestionó: "¿Qué quería ella que me quedara callado y que me mataran y después quien va a hablar?".