El pastor que tenía tres órdenes de captura por asesinato

El predicador tenía 3 órdenes de captura por asesinato, además de tener nexos con el narcotráfico.
OTRAS NOTICIAS: Cancelan certamen organizado por ganadero y empresario asesinado en Petén
La Policía Nacional Civil (PNC) investigaba a un hombre que evangelizaba en una iglesia evangélica en Santa Cruz Verapaz, del departamento de Alta Verapaz.
Al ser identificado, se percataron que los documentos que presentaba eran falsos.
A través de la identificación dactilar se encontró que el verdadero nombre del supuesto pastor era: Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años.
El hombre tenía un historial criminal extenso por lo que era requerido desde abril y julio del 2013 por asesinato y este pasado 10 de noviembre de 2025, se volvió a presentar una denuncia por el mismo delito.
Además, tenía dos antecedentes policiacos, dado que en febrero y abril de 2009 fue detenido porque portaba ilegalmente armas de fuego.
Antes de fingir ser líder espiritual, Cojoc trabajaba en 2008 como guardaespaldas del narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa, quien está en la cárcel sentenciado a 90 años de prisión.