El pastor que tenía tres órdenes de captura por asesinato

El predicador tenía 3 órdenes de captura por asesinato, además de tener nexos con el narcotráfico.

La Policía Nacional Civil (PNC) investigaba a un hombre que evangelizaba en una iglesia evangélica en Santa Cruz Verapaz, del departamento de Alta Verapaz.

Al ser identificado, se percataron que los documentos que presentaba eran falsos.

A través de la identificación dactilar se encontró que el verdadero nombre del supuesto pastor era: Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años.

Supuesto pastor evangélico detenido

Por tres órdenes de captura por asesinato



En Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, investigadores de la División de Información Policíal #DIP, mediante trabajo y vigilancia de campo capturan a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, pic.twitter.com/f7mqLq8rEn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 6, 2025

El hombre tenía un historial criminal extenso por lo que era requerido desde abril y julio del 2013 por asesinato y este pasado 10 de noviembre de 2025, se volvió a presentar una denuncia por el mismo delito.

Además, tenía dos antecedentes policiacos, dado que en febrero y abril de 2009 fue detenido porque portaba ilegalmente armas de fuego.

Antes de fingir ser líder espiritual, Cojoc trabajaba en 2008 como guardaespaldas del narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa, quien está en la cárcel sentenciado a 90 años de prisión.