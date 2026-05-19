Carlos Alcaraz confirma que tampoco jugará Wimbledon debido a un lesión

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El español Carlos Alcaraz seguirá alejado de las canchas y este martes confirmó otra baja sensible en su calendario: no disputará Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, debido a la lesión de muñeca que arrastra desde abril.

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El actual número dos del mundo anunció en sus redes sociales que tampoco podrá competir en la gira sobre césped, por lo que se perderá tanto el torneo de Queen's como el certamen londinense, programado del 29 de junio al 12 de julio.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", escribió el murciano, quien admitió que echará de menos dos competencias que considera especiales en su carrera.

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La ausencia de Alcaraz representa un golpe fuerte para el circuito, especialmente después de haber alcanzado la final de Wimbledon el año pasado, cuando cayó ante el italiano Jannik Sinner en cuatro sets.

El campeón de siete torneos de Grand Slam no compite desde mediados de abril, cuando decidió retirarse del torneo de Barcelona por molestias en la muñeca.

Desde entonces también quedó fuera de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de renunciar a defender el título en Roland Garros, que arranca este domingo.

Alcaraz se ha consolidado como una de las grandes figuras de la nueva generación del tenis mundial. (Foto: AFP)

En semanas anteriores, el propio Alcaraz reconoció que la lesión resultó "más seria" de lo esperado y explicó que su prioridad es recuperarse por completo para evitar problemas mayores en el futuro.