Los beneficios del E10 para los tuctuqueros y mototaxis

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Para los conductores de mototaxis en Guatemala, el uso de gasolina E10 representa una oportunidad para optimizar el rendimiento de su negocio.

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No es lo mismo manejar una motocicleta o un automóvil que manejar un tuctuc. Estos vehículos de tres ruedas tienen todo el mecanismo de una motocicleta, pero su chasis es distinto y el cilindraje de su motor regularmente no es tan pequeño, por lo que presentan variaciones en su mecánica.

Para los tuctuqueros guatemaltecos, la gasolina E10 será una aliada para el trabajo diario. Al ser unidades fabricadas mayormente en la India, estos motores vienen listos para usar mezclas con etanol.

Este biocombustible ayuda a mantener óptimo el sistema, pues funciona como un limpiador natural que evita que se formen capas de suciedad en el carburador. Así, el motor falla menos y se ahorra dinero en visitas constantes al mecánico.

Otro beneficio es que mejora el arranque del vehículo. El E10 ayuda a que la explosión en el motor sea más fuerte y pareja. Esto es vital cuando el mototaxi va cargado con pasajeros y debe subir pendientes o calles inclinadas, situación que se presenta en muchas ciudades y pueblos en el interior del país.

Además, protege el tanque contra la humedad. El E10 atrapa el agua que se forma por el calor y evita que oxide las piezas por dentro. Esto garantiza que el tuctuc encienda rápido cada mañana para salir a trabajar.

Se estima que el E10 protege el tanque de los mototaxis. (Foto: Orlando Chile/Colaboración)

Beneficios que llegarán pronto

Ahorro en el mantenimiento

El E10 actúa como un solvente natural que ayuda a mantener los sistemas de combustible más limpios al reducir la acumulación de depósitos en el carburador o los inyectores.

Mejora del ritmo

El etanol del E10 eleva el octanaje de la mezcla. Para un tuctuquero que enfrenta cuestas o carga pesada, esto significa una combustión más estable, evitando que el motor esté fuera de ritmo.

Control de la humedad

Este biocombustible tiene la capacidad de absorber pequeñas cantidades de agua que se condensan en el tanque. Esto evita que el agua se asiente en el fondo, previniendo la corrosión interna.

Menor temperatura de operación

Al quemarse a una temperatura ligeramente inferior que la gasolina pura, el E10 ayuda a que estos motores pequeños, que suelen trabajar largas jornadas bajo el sol, mantengan un ciclo térmico más balanceado.

Estos vehículos de tres ruedas verán beneficios con respecto a la limpieza de su motor y la fuerza que el E10 les aportará como biocombustible. (Foto: Archivo/Soy502)

Recomendaciones

Para maximizar los beneficios del E10, es fundamental que el conductor se asegure que las mangueras y sellos de su Tuctuc estén en buen estado, especialmente en modelos con varios años de uso.

Mantener el tanque con un nivel adecuado evita la saturación excesiva de humedad, garantizando que el mototaxi siga siendo un medio de transporte confiable y rentable.