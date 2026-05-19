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Contenedor se desprende y daña un auto en ruta al Atlántico (video)

  • Por Jessica González
19 de mayo de 2026, 12:10
Un vehículo fue impactado tras el accidente. (Foto: captura de video)

Un vehículo fue impactado tras el accidente. (Foto: captura de video)

El contenedor quedó tirado en medio de la ruta, afectando el paso por el sector. 

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Un accidente de tránsito se registró este mediodía de martes 19 de mayo, en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, San Antonio La Paz, El Progreso.

El contenedor de un tráiler se desprendió y cayó en la vía.

Según un video compartido en redes sociales, el contenedor se pasó llevando una baranda de contención.

Un auto, que pasaba por el lugar, resultó afectado tras el impacto. 

Hasta ahora se desconoce si hay heridos, las autoridades ya están en el lugar. 

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