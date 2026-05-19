S&P Global Ratings mantiene nota de Guatemala, pero urge destrabar inversión pública

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La economía de Guatemala opera bajo una paradoja estructural en la que un blindaje macroeconómico de larga trayectoria y la deuda pública neta más baja de América Latina le otorgan una resiliencia envidiable frente a shocks externos.

La agencia internacional S&P Global Ratings confirmó recientemente la calificación crediticia soberana de Guatemala en 'BB+' con una perspectiva estable, un veredicto que consolida la posición del país en el límite superior del grado especulativo.

Esta ratificación financiera refleja un equilibrio en el que destaca la vigencia de una política monetaria y una posición externa sólida, contrapuesta a la dificultad del Estado para ejecutar obras de infraestructura que reduzcan la precariedad social.

De acuerdo con el informe de la firma, la disciplina técnica del Banco de Guatemala (Banguat) y del Ministerio de Finanzas Públicas convive con un entorno de estancamiento en las condiciones básicas de vida de la población.

Perfil Crediticio de Guatemala (2026) Indicador Económico Valor / Evaluación Implicación según S&P Calificación Soberana L.P. BB+ Grado especulativo alto; a un paso del grado de inversión. Perspectiva Estable Prevalecerán políticas macroeconómicas prudentes. Crecimiento Proyectado ~3.5% anual Sostenido por consumo, limitado por baja inversión pública.

Fuente: S&P Global Ratings y Banco de Guatemala.

Respaldos y contrastes

Ante este veredicto técnico, las autoridades de la banca central guatemalteca recibieron la noticia con un marcado optimismo y la interpretaron como un sólido sello de garantía internacional hacia el manejo de las variables internas del país.

"La ratificación de la calificación soberana de Guatemala por parte de S&P Global Ratings refleja la resiliencia de la economía guatemalteca, fundamentada en su solidez macroeconómica, el manejo prudente de la política monetaria y fiscal, y un nivel de endeudamiento público que se mantiene entre los más bajos de la región", destacó el Banco de Guatemala en un comunicado.

No obstante, el diagnóstico pormenorizado de S&P Global Ratings profundiza de inmediato en las amarras operativas que detienen el avance nacional y que ensombrecen las evaluaciones positivas del sector público.

La calificadora señala que el principal obstáculo para dinamizar el crecimiento económico real no radica en los indicadores macroeconómicos, sino en la baja inversión estatal en capital fijo.

"El gobierno sigue teniendo dificultades para ejecutar plenamente su plan de infraestructuras destinado a impulsar la inversión y mejorar las condiciones sociales", sentencia S&P Global Ratings en su informe técnico, exponiendo cómo la burocracia actúa como un freno para los proyectos del Ejecutivo.

S&P Global Ratings confirmó la calificación soberana de Guatemala en BB+ con perspectiva Estable, resaltando la estabilidad macroeconómica del país y la credibilidad en el manejo de la política monetaria. pic.twitter.com/TXvV8wT5Dv — Banco de Guatemala (@Banguat) May 12, 2026

El último peldaño

Con esta decisión de S&P, Guatemala reafirma una posición unánime ante los mercados internacionales, ya que las tres agencias más importantes del mundo coinciden en que el país se encuentra a un escalón de distancia de alcanzar el grado de inversión.

Tanto S&P con su nota de 'BB+', como las agencias Moody's Ratings y Fitch Ratings con su equivalente 'Ba1' , mantienen al Estado guatemalteco en la antesala de los mercados de capitales de menor riesgo.

Esta alineación de criterios demuestra que los evaluadores internacionales reconocen el orden macroeconómico del país, aunque condicionan el ascenso definitivo a la implementación de reformas estructurales que abaratarían el costo del financiamiento.

Para los analistas económicos, este estancamiento en la frontera del grado de inversión evidencia que la estabilidad monetaria ya no es suficiente por sí sola para generar mayor desarrollo si no se acompaña de una profunda certeza jurídica.

El muro de la infraestructura

Esta parálisis operativa limita la competitividad logística del país, reduciendo el impacto de reformas legales recientes y manteniendo un modelo económico que depende del consumo interno y el comercio informal.

S&P advierte que los planes de desarrollo vial y portuario del actual Gobierno dependen de la resolución de la fragmentación en el Organismo Legislativo y de la generación de consensos políticos.

"Un estancamiento político prolongado o una mayor fragmentación del Congreso podrían debilitar la gobernabilidad, reducir la confianza de los inversores y dar lugar a un crecimiento económico inferior al previsto", detalla la calificadora sobre el entorno nacional.

A pesar de las observaciones sobre la parálisis de las obras, la banca central defiende la estabilidad que estas métricas transmiten al mercado de capitales local y extranjero.

Para las autoridades monetarias, mantener la perspectiva en un nivel "Estable" constituye un indicador de que las fortalezas internas del país mitigarán el impacto de la volatilidad o los shocks económicos externos.

Remesas como salvavidas

Debido a que el aparato productivo local muestra limitantes para expandirse hacia sectores industriales de mayor valor agregado, el dinamismo económico actual sigue apuntalado por el sector externo y el flujo de dinero que envían los migrantes.

Las remesas familiares se consolidan como el motor del consumo privado en el país, compensando la baja inversión pública en las áreas rurales.

De acuerdo con las estimaciones de S&P, estas divisas sostienen una posición externa y un nivel de reservas internacionales netas que respaldan la estabilidad del tipo de cambio frente al dólar.

No obstante, los analistas internacionales advierten que este flujo de recursos mitiga la pobreza de forma paliativa, pero no sustituye la obligación del Estado de proveer servicios básicos.

Disciplina fiscal y baja deuda

El pilar que sostiene la calificación de Guatemala en el umbral del grado de inversión es su prudencia fiscal, una política macroeconómica que se ha mantenido a través de diferentes administraciones.

El país se distingue en el panorama latinoamericano por registrar déficits fiscales acotados y una carga crediticia baja respecto a sus pares de la región.

"Su larga trayectoria de resiliencia macroeconómica, con el nivel más bajo de deuda pública neta en América Latina, junto con un sólido perfil externo y una política monetaria creíble, ayudan a Guatemala a afrontar las crisis externas", destaca el informe oficial de la calificadora.

Esta ventaja comparativa otorga al Gobierno margen de maniobra financiera para emitir bonos o contratar préstamos en los mercados internacionales.

Sin embargo, la calificadora concluye que este espacio de endeudamiento no se aprovecha en su totalidad debido a las deficiencias normativas para la adjudicación y construcción de la obra pública.