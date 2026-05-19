Aston Villa y Friburgo luchan por la corona de Europa League

Para poner fin a una sequía de tres décadas sin títulos y 44 años después de proclamarse campeón de Europa, el Aston Villa de Unai Emery parte como favorito para levantar la Europa League, este miércoles (1:00 p.m. en vivo por Claro Sports y Tubi) ante el Friburgo, un torneo en el que el técnico vasco ha cimentado su éxito.
OTRAS NOTICIAS: José Mourinho aceptaría la oferta y volvería al Real Madrid
Porque el nombre del técnico español, con cuatro trofeos de la Europa Leagues en su palmarés logrados en cinco finales disputadas con tres equipos diferentes (Sevilla, Villarreal y Arsenal), está indisolublemente asociado a la segunda competición continental europea, cuyo campeón obtendrá además el premio de un boleto para la próxima edición de la Champions League.
Aunque los Villanos ya sellaron vía Premier League su clasificación a la máxima competición europea, quieren lograr un título internacional que sería el segundo en importancia tras la Copa de Europa ganada en 1982 al Bayern Múnich.
Pero antes deberá romper la sequía ante un Friburgo que ha terminado en séptima posición la Bundesliga alemana y que también fue séptimo en la fase de grupos.
El equipo de Julian Schuster nunca antes había pasado de octavos de final de la Europa League y solo cuenta con un trofeo en sus vitrinas, la Copa de Alemania de 2022.
Mientras gigantes de la Bundesliga con una gran masa social como Hamburgo, Schalke y Stuttgart se han tambaleado y sufrido descensos en las últimas temporadas, el Friburgo se ha consolidado en la élite apostando por jugadores de larga trayectoria, muchos de ellos formados en el club. Por ello, en Friburgo califican la final europea "como el partido más importante de la historia del club", según Ginter.