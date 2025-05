Conductor Carlos Guerrero revela por qué cerró su tienda de ropa (video)

-

El conductor guatemalteco reveló la razón del cierre de su tienda de ropa.

EN CONTEXTO: Conductor guatemalteco anuncia el cierre de su tienda de ropa

Fue hace unas semanas cuando el actor y conductor, Carlos Guerrero, anunció el cierre de su tienda de ropa Guerrero's ubicada en la zona 11 capitalina.

A través de un video, su mamá Fabiola explicó que por orden de su hijo finalizarían operaciones en el local.

"Me pidió que cierre la tienda y que me mueva a otro lugar. En realidad no me dio muchas razones, solo me pidió que lo hiciera. Y como es el gran jefe, estoy haciéndole caso a mi jefe", dijo en ese entonces.

(Foto: captura de video)

Sin embargo, fue hasta hace unas horas que Carlos Guerrero rompió el silencio y finalmente explicó el motivo de la decisión que sorprendió a muchos guatemaltecos que visitaban la tienda.

El conductor guatemalteco indicó que hace muchos años buscó que su mamá terminara de laborar en una escuela donde estuvo por varios años, para trabajar juntos en su tienda de ropa.

"Con el objetivo de que trabajara conmigo, que yo la tuviera cerca. Pero lamentablemente, la situación en Guatemala está muy complicada y no es secreto para nadie", inicia en el clip.

Foto: captura de video/ccarlosguerrero

Tras una llamada

Guerrero reveló que muchas personas se alegraron por su tienda de ropa, y su mamá obtuvo múltiples felicitaciones y hasta visitas al local.

Sin embargo, no todo fue bueno pues un día recibió una llamada en la que empezaron a extorsionarla por la tienda.

"Obviamente, lo primero que hice fue decirle: 'mamá, te vas. Te vas de ahí, no quiero que sigas con la tienda'. Porque si bien, es algo que me daba mucha ilusión, no pensaba poner a mi mamá en riesgo", dijo.

El actor guatemalteco explicó que su mamá es lo más importante en su vida, por lo que se vio en la obligación de cerrar la tienda y poner seguridad a su mamá.

Finalmente, Carlos Guerrero expresó su tristeza e invitó a sus seguidores a seguir apoyando a su mamá y la tienda que ahora operará únicamente en línea.