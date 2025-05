Conductor guatemalteco cierra su tienda de ropa: "Estamos liquidando" (video)

-

El conductor guatemalteco cerrará las puertas de su tienda de ropa en zona 11, tras varios años operando.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, la tienda de ropa "Guerrero's", del conductor guatemalteco Carlos Guerrero, anunció el cierre de sus operaciones en su tienda ubicada en zona 11 capitalina.

En el clip aparece la madre del comunicador, dando a conocer un logro de su hijo y, al mismo tiempo, la noticia del cierre.

"Hola a todos, hoy amanecí con sentimientos encontrados. Por un lado estoy muy feliz porque Carlos está cumpliendo un sueño, está actuando en Telemundo en Estados Unidos", inicia el video.

Foto: captura de video/Guerrero's

Fabiola, llamada cariñosamente "Fabi", continuó diciendo que hace unos días su hijo le pidió cerrar la tienda.

"Aparte de eso, y es algo muy difícil, me pidió que cierre la tienda y que me mueva a otro lugar. En realidad no me dio muchas razones, solo me pidió que lo hiciera. Y como es el gran jefe, estoy haciéndole caso a mi jefe", mencionó.

Foto: captura de video/Guerrero's

"Remate total"

En ese sentido, la madre de Carlos anunció que todo lo que poseen en la tienda actualmente, tanto mercancía como mobiliario, se encuentra en remate total.

"Tenemos excelentes precios. Todo en prendas de marca, blusas, vestidos, pantalones, suéteres, etc. Tenemos cosas muy bellas y a precios increíbles", mencionó.

Guerrero's se encuentra ubicada en la 17 avenida, 24-45 zona 11, Ofibodegas del Periférico, bodega 2A, Ciudad de Guatemala.

View this post on Instagram A post shared by Guerrero's (@guerrerosgt_)

En el video, Fabiola explicó que Guerrero's se mudará a un lugar más pequeño que el actual, razón por la que están liquidando sus productos.

Asimismo, agradeció a guatemaltecos que se han acercado a la tienda y por el apoyo recibido durante sus operaciones en dicho espacio.

Se trata de la tienda de ropa de Carlos Guerrero, actor, conductor y presentador de televisión. El famoso se encuentra trabajando en una novela producida por Telemundo en Estados Unidos.