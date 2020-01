Carmen Villalobos sorprende con radical cambio de look

La protagonista de "Sin senos sí hay paraíso" se quitó su larga melena y estrena nuevo corte de cabello.

Sus más de 14 millones de seguidores en Instagram esperaban este cambio de look que había anunciado hace unos días. Este domingo por fin mostró el resultado final.

Carmen Villalobos lució durante varios años su largo cabello cuando daba vida al papel de Catalina Santana en la exitosa telenovela de Telemundo "Sin senos sí hay paraíso".

“Mi primer propósito fue cambiarme de look. A mí me gusta variar y aprovechar que ya terminé un personaje que venía haciendo por tres años y que ya terminó ya me puedo cambiar el look, entonces año nuevo, vida nueva, look nuevo”, manifestó la actriz.

La actriz mostró todo el proceso de su cambio de look en su canal de YouTube. El video superó las 100 mil reproducciones en pocas horas.

"En el 2013 yo me corté el pelo para un personaje en una serie que hice y lo tenía supercortico y yo tenía muchas ganas de volvérmelo a cortar. Y creo que le diste al look así indicado, perfecto”, comentó Villalobos.

*Con información de peopleenespañol

