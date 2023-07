Le roban la tarjeta de crédito en la caja de autopago del supermercado (video)

-

Un equipo de tres carteristas le roban a una persona en su cara.

Un video difundido por la Policía de Arvada, Colorado, demuestra esta técnica en que un grupo de tres personas robó la tarjeta de una persona bajo sus propios ojos.

El evento sucedió en un supermercado, la víctima, el hombre de camisa blanca, intenta pagar en la máquina cuando se acercan dos personas a la máquina expendedora junto al hombre.

Un caballero usando una gorra va acompañado de una mujer, quienes actúan con naturalidad hasta que sacan su billetera y fingen botar algo de efectivo al suelo. El sospechoso, el hombre de gorra, le da ese dinero plantado a la víctima, extiende el billete y toma la tarjeta de crédito de las manos del hombre.

El hombre reportó que llevó a tener cargos fraudulentos por un total de $1994 en el mismo supermercado donde le robaron.

"Lamentamos decir que ahora debes estar atento hasta a conversaciones casuales es el supermercado", así inicia la publicación con la que hicieron la denuncia del robo. "Tres criminales han sido visto esperando tomar ventaja de quienes pagan su cuenta. Si tienen información de alguno de estos tres sospechosos por favor contacte a la policía."

La víctima cuenta que no se fijó en el robo porque la mujer le estaba haciendo preguntas.