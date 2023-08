¡En casa! Messi presenta el trofeo de la Leagues Cup ante su afición

-

El cuadro regresó a la actividad en su casa con Lionel Messi como titular.

El Inter Miami regresó a la actividad de la MLS y en su encuentro en casa mostró a su afición el trofeo de la Leagues Cup.

Leonel Messi y el antiguo capitán de las Garzas, DeAndre Roselle Yedlin, levantaron el trofeo ante los aficionados que colmaron el DRV PNK Stadium.

La afición enloqueció ante la estrella argentina que saltó de titular para el juego contra el Nashville.

Inaugural @LeaguesCup Champions @InterMiamiCF hoist their first trophy in front of their fans for the first time. pic.twitter.com/CHKh4bwiHa — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2023

El Inter Miami busca su décima victoria en fila desde que Lionel Messi se integró a este equipo, el cual era uno de los más débiles de la liga estadounidense, pero que con sus refuerzos ha elevado su nivel.