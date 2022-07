Caso Ayleen Rosenberg: Ligan a proceso a Luis Pedro Arrivillaga

Luis Pedro Arrivillaga fue ligado a proceso penal por dos delitos, en el caso expuesto por Ayleen Rosenberg, tras varias denuncias.

Un juzgado de femicidio ligó a proceso a Luis Pedro Arrivillaga Leonardo por los delitos de violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación psicológica y por el delito de violación en concurso real.

Arrivillaga Leonardo fue enviado a prisión preventiva luego de la audiencia realizada cuatro años después de las denuncias de la víctima.

En un comunicado emitido por el equipo de abogados de Rosenberg, la víctima agradeció a sus familiares y amigos por su apoyo en este proceso.

"Antes que nada quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis abogados y seres queridos que fueron mi fuerza y apoyo incondicional todo este tiempo. A cada uno de ustedes que fueron mi apoyo, me ayudaron a alzar mi voz y hacerla más fuerte. La verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre hace justicia y quien nada debe, nada teme", escribió Ayleen.

Acusado reacciona

En redes sociales, Luis Pedro Arrivillaga Leonardo compartió un video días antes de comparecer al juzgado. En la grabación afirmaba que los señalamientos de la víctima eran falsos, debido a que se trata todo de calumnias debido a problemas familiares, desde el momento que su matrimonio fue "arreglado".

"Ella estuvo viéndome varias veces luego de denunciarme. Me toman fotos donde entrego dinero a ella para que me deje ver a mi hija. Quiero que se me haga justicia y se me respete el debido proceso, no por ser hombre tengo que pagar las consecuencias de lo que dice una niña consentida, sino que se respete los derechos de los hombres y se lleve a cabo el debido proceso", aseguró Arrivillaga.

El caso

Ayleen y Luis Pedro mantuvieron una relación en el 2017, sin embargo, según la denunciante, Arrivillaga es una persona desequilibrada que la agredió física, verbal, psicológica y sexualmente.

Rosenberg presentó pruebas al Ministerio Público (MP) en su momento, las cuales consistieron en mensajes de texto y audios, donde Luis Pedro la amenaza. Además, la víctima aseguraba que el agresor hace cuentas falsas en redes sociales para continuar el acoso.

“¿Qué más tiene que pasar? Me tiene que matar, secuestrar, agredir físicamente para que me pongan atención", expresó Ayleen al ver que el caso no avanzaba.

El caso de Ayleen Rosenberg fue divulgado por ella misma recientemente en las redes sociales, este 2022 tras varios años de que el proceso no avanzara.

Finalmente y tras varios amparos, una sala ordenó al MP actuar, y al juzgado establecer la fecha de la audiencia de primera declaración.