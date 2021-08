Guatemalteca acude a las redes para denunciar violencia contra la mujer

La lentitud por parte de las autoridades para accionar y el constante acoso y amenazas recibidas, hicieron que una mujer guatemalteca acudiera a las redes sociales para evidenciar a su agresor.

En hilo publicado en Twitter, Ayleen Rosenberg decidió hacer público su caso y exigir a las autoridades guatemaltecas la pronta acción para evitar que su agresor continúe impune.

Rosenberg rompió el silencio y explicó que, pese a tener pruebas y denuncias en el Ministerio Público (MP) contra Luis Pedro Arrivillaga Leonardo, estas no avanzan y el victimario la continúa amenazando, incluso a su círculo familiar y amigos.

Incluso, Ayleen narró cómo Luis Pedro la amenazó de muerte a ella y a su padre.

“No soy una persona que utiliza redes para denunciar este tipo de cosas, pero creo que después de tanto tiempo es necesario romper el silencio. Ya no más “aguantar” ya no más “ignorar”, explicó Rosenberg en las redes sociales.

No soy una persona que utiliza redes para denunciar este tipo de cosas, pero creo que después de tanto tiempo es necesario romper el silencio. Ya no más "aguantar" ya no más "ignorar". Hoy les contaré mi historia para que puedan ayudarme a hacer justicia. #NiUnaMenos

Las amenazas

Ayleen y Luis Pedro mantuvieron una relación en el 2017, sin embargo, según la denunciante, el hombre es una persona desequilibrada y quien la agredió física, verbal, psicológica y sexualmente.

“Era tanto daño que el psicológicamente me hizo que me era imposible creer que él no era mi destino y lo que me merecía, hasta que decidí no seguir aguantando más, lo dejé y lo denuncié.”, recordó la víctima.

En la denuncia pública, la mujer expuso una serie de pruebas que entregó a las autoridades para que le den seguimiento a su caso. Entre estas, mensajes de texto y audios donde Luis Pedro la amenaza; además, aseguró que la persona hace cuentas falsas en redes sociales para continuar el acoso.

pic.twitter.com/YJTiidQDUG — Ayleen Rosenberg (@Ayleenros96) August 25, 2021

Ayleen explicó que su primera denuncia fue en el 2019 y poco ha avanzado. Además, ha solicitado medidas de restricción y las actualiza cada seis meses, sin embargo el hombre continúa llegando a la casa de ella y de sus padres a buscarla, sin que las autoridades accionen.

“Ha tratado de intimidar a mis amigos, me busca como si no tuviera una orden de restricción vigente, lo cual he denunciado repetidas ocasiones y no pasa nada, llamo a la policía y a la línea de emergencia contra la violencia de la mujer y me dicen que esté pendiente pero no actúan”, lamentó Ayleen.

El último antecedente de Luis Pedro fue este 24 de agosto, cuando llegó a la casa de la víctima, ingresó con documentos falsos y además dañó la talanquera de la garita.

“¿Que más tiene que pasar? Me tiene que matar, secuestrar, agredir físicamente para que me pongan atención. Existen pruebas de sobra sobre el tipo de persona que es él y todo lo que a mi me ha hecho y desgraciadamente a más mujeres”, finalizó la víctima.

el día de ayer ya se atrevió a presentarse a mi propia casa. Asi es, afuera de mi casa. Al huir se pasó llevando la talanquera de mi condominio. ¿Está preso? ¿Lo persiguió la policía? No.

Sin respuesta

Se intentó obtener la versión del MP sobre este caso y las denuncias realizadas por la víctima, sin embargo no respondieron las preguntas.

La Policía Nacional Civil (PNC) dijo desconocer el caso, sin embargo dijeron que darán seguimiento a las denuncias contra la persona, sobretodo por las medidas de restricción y alejamiento.

