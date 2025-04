Caso Josseline: esposo de la víctima declara en juicio y detalla cómo la encontró

-

Este lunes 7 de abril inició el juicio en contra de Yulissa Marroquín acusada en el asesinato de Josseline Arias, una joven de 18 años que tenía siete meses de embarazo.

El 24 de octubre, Josselina Arias Regalado fue asesinada. La hipótesis del caso es que Yulissa Marroquín, bajo engaños, logró que la víctima llegara a su casa para así robarle al hijo que esperaba. Los hechos ocurrieron en Puerto Barrios, Izabal.

El juicio inició en el Tribunal de Sentencia Penal de ese departamento, la acusada se abstuvo de declarar y pasó la mayor parte de la audiencia con una mascarilla.

El primer testigo que presentó la Fiscalía contra el delito de femicidio fue el esposo de la víctima, quien narró lo ocurrido el día del asesinato.

Según el esposo de la víctima, él todos los días se iba temprano a trabajar y ella, cuando llegaba a su trabajo, le avisaba. También contó que la comunicación entre ambos era constante pero que el 24 de octubre no fue así.

Josseline Arias fue asesinada y su bebé extraído de su vientre. (Foto: redes sociales)

Él se levantó temprano, le dijo adiós y se fue a su trabajo. Empezaron las horas pero Josseline ya no respondió a su teléfono. El esposo pensó que estaba en alguna reunión de trabajo pero no era común que ocurriera.

"Tipo una de la tarde, ya desesperado, mandé a preguntar a su trabajo si había llegado, con mucha desesperación. Me indicaron que no llegó y mi suegra me comentó que la habían llevado a traer una ropa de bebé que estaban regalando", contó.

Luego dijo que como su esposa no aparecía, cerró su negocio, se fue a su casa a buscarla y pidió la ubicación del lugar a donde una familiar la había llevado por la ropa de bebé. Con esa ubicación se fue a buscar a Josseline.

Yulissa Marroquín enfrenta juicio por asesinato. (Foto: captura de pantalla)

"Empezamos a buscarla, iba una muchacha con un carruaje, le preguntamos si ella había regalado ropa y ella dijo que no estaban regalando nada, luego subimos a buscar en otra dirección, donde había una tortillería, la señora dijo que no y que quizá más para abajo, entonces volvimos al lugar donde fuimos de primero", siguió narrando.

Varias personas se unieron a la búsqueda de Josseline, en poco tiempo estaban preguntando por ella, hasta que la familiar que la llevó a traer la ropa de bebé dio la dirección exacta de la casa en donde había ingresado.

El esposo contó que tocó a la puerta y la acusada, Yulissa Marroquín, fue quien atendió.

"La acusada dijo que sí había llegado pero que se había ido en un taxi y perdón que lo llame así pero tuvo el descaro de darnos su número de teléfono y decirme que cualquier cosa le llamara", dijo el esposo de Josseline.

Así la encontró

El esposo de Josseline, confiando en lo que le había dicho Yulissa, se fue al Ministerio Público para interponer la denuncia. Recordó que a eso de las 6:00 de la tarde recibió una llamada.

"Me llaman para decir que la muchacha que estábamos buscando estaba en una casa, que no nos iba a gustar lo que íbamos a encontrar, no terminé de poner la denuncia, me dirigí hacia allá con la esperanza de encontrar a mi esposa y sí la encontré y sabe cómo la encontré, con el vientre abierto, sin mi bebé, sin vida, mordiéndose la lengua, como padre, como esposo, como hermano, eso no tiene nombre, eso duele, eso mata, así fue como encontré a mi esposa", dijo en medio de lágrimas.

También detalló que fue en la casa de la acusada que encontró a su esposa fallecida.

"En el domicilio de Thelma habían más personas, en lo que nosotros salimos a poner la denuncia, ella salió con mi bebé y fue cuando uno de los familiares me llamó. Yo llamé a la Policía pero nunca me contestaron", dijo.

Además, indicó que el cuerpo de Josseline estaba en un cuarto del fondo de la casa, boca abajo, con basura encima.

Empezaron a buscar al bebé pero no lo encontraron, fue hasta el día siguiente que el bebé apareció en la casa de la mamá de la acusada.

(Foto: MP)

La primera audiencia del juicio duró varias horas, además de la declaración del esposo, también fue escuchada la mamá y cuñada de la víctima, así como un perito del Ministerio Público.

Luego el Tribunal suspendió la misma y convocó a las partes para que el debate oral y público continúe el 25 de abril.