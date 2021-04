Caso Odebrecht: imponen fianza millonaria a hermano de exdiputado

El tribunal resolvió que Pablo Yanes debe pagar Q3 millones para salir de prisión en el caso Odebrecht. Yanes es el hermano del exdiputado Mario Yanes Guerra.

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" impuso una fianza millonaria al sindicado Pablo Mauricio Yanes Guerra, implicado en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht. Pablo Yanes es hermano del exdiputado Mario Gerardo Yanes Guerra, y enfrentará juicio por lavado de dinero y asociación ilícita.

En una audiencia de revisión de medidas de coerción, el tribunal resolvió por mayoría imponer una caución económica de Q3 millones.

La jueza María Eugenia Castellanos razonó su voto al no estar de acuerdo y dijo que no se probó en la diligencia la capacidad económica de la persona. "No se presentó documentos que probaran la capacidad de pago del acusado para la imposición de la caución (...) todo contraviene y desnaturaliza, a mi juicio, estas medidas", expresó la jueza.

Castellanos explicó que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación no comprobaron que existiera capacidad de pago y propusieron una caución de Q2 millones, mientras que su abogado defensor propuso otro monto menor.

La defensa de Mario Yanes Guerra también expuso padecimientos de salud.