Caso Shark: Inicia audiencia contra 18 acusados de trata

La Fiscalía contra la Trata acusa a 18 personas de integrar una estructura denominada Shark.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delito de Trata de Personas, del departamento de Guatemala, inició la audiencia de primera declaración en contra de 18 acusados de integrar una red de explotación sexual a través de clubes nocturnos.

Los acusados fueron capturados en el desarrollo del operativo denominado Shark, pues la estructura ya estaba siendo investigada por posibles delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero, asociación ilícita y promoción para la prostitución.

Dentro de la investigación en contra de la estructura, coincidió la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz, por lo tanto, los operativos Shark, también fueron para ubicar indicios sobre la desaparición de la joven.

El Ministerio Público imputó los delitos a los capturados, aunque no están acusados de la desaparición de Zepeda, pero sí de integrar una red de tratantes.

La audiencia duró varias horas, aunque solo dos de acusados declararon ante el juez Mario Najarro.

(Foto: Estuardo Paredes /Nuestro Diario)

Caso Andrea Fernanda

Byron Ovidio Cermeño Rodríguez fue capturado el pasado 21 de noviembre, durante el desarrollo del operativo Shark, instalado para la búsqueda de Zepeda de Paz.

El hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de plagio o secuestro, pues estuvo con la víctima antes de su desaparición.

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno en Villa Nueva resolvió ligarlo a proceso panel y enviarlo a prisión preventiva.

Según la investigación, Andrea Fernanda, salió de su casa el 30 de abril por la noche, abordó un vehículo de alquiler por aplicación, pues había acordado reunirse con una persona a través de una página de citas.

La víctima llegó a un hotel ubicado en Colinas de Monte María, zona 7 de Villa Nueva, en donde fue recibida por Cermeño, quien la habría retenido contra su voluntad.

Los investigadores aún no han ubicado a la víctima.

En este video se confirma la vestimenta con la que Anfer fue vista por última vez el 30 de abril: pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)

La hipótesis

Las autoridades tienen varias líneas de investigación respecto a la desaparición, pero la principal hipótesis es que está relacionada con una estructura criminal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que se trataría de un ajuste de cuentas.

Esta estructura opera en varios clubs, principalmente en Shark, ubicado en San Cristóbal.

Las Fiscalías contra el Femicidio y la Trata de Personas desarrollaron en conjunto la investigación.