Operativo Shark: capturan a 13 personas más por la desaparición de Andrea Fernanda

El Ministerio Público (MP) confirmó los resultados del masivo operativo Shark, desmantelando una poderosa red criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual.

Luego de haber sido detenido Byron Ovidio Cermeño Rodríguez, quien tenía una orden de captura girada por delito de plagio o secuestro, en el operativo Shark, se han detenido a otras 12 personas tras la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz.

Se realizaron un total de 20 diligencias de allanamiento, inspección, registro, secuestro y extracción de información digital en la Ciudad de Guatemala, Amatitlán, Mixco y Villa Nueva, indicó el Ministerio Público (MP).

Según las autoridades, los resultados de este operativo hasta este viernes 21 de noviembre son: 13 capturas y una conducción de adolescente en conflicto con la ley penal.

Se ejecutaron 20 allanamientos en distintos municipios del departamento de Guatemala. (Foto: MP)

Los detenidos

Manly Jehu Morales García y/o Banny Pérez Ortiz, por los delitos de Trata de Personas, Lavado de Dinero y Asociación Ilícita (Se hizo efectiva también captura por Asesinato). Brenda Odeth Canizales Pineda, por Promoción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitución, Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita. Reginaldo Mucú Maquin, por Promoción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitución, Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita. Elvia García García, por Trata de Personas, Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita. Selvin Eliu Morales García, por Trata de Personas, Lavado de Dinero y Asociación Ilícita. Ayleen Gabriela Calix Rosales, por Trata de Personas. Byron Ovidio Cermeño Rodríguez, por Trata de Personas y Asociación Ilícita. Hector Alejandro Ical Xol, por Trata de Personas. Ricardo Humberto Ical Xol, por Trata de Personas. Ermides Martínez Pérez, por Promoción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitución. Francisco Ottoniel Florian Escobar, por Promoción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitución. Lorenzo Caal Yat, por Promoción Facilitación o Favorecimiento de Prostitución. William Alexander García Dávila, por Posesión para el Consumo. B.A.M.A. (adolescente infractor), por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.

Un total de 13 capturas y una conducción de adolescente en conflicto con la ley penal se realizaron. (Foto: MP)

Incautaciones

Además, durante las diligencias, se encontraron varios indicios, los cuales fueron incautados por las autoridades:

Armas: 12

Cartuchos: 217

Vehículos: 5

Telefonos: 41

P.O.S.: 7

Documentos: 797

Dinero en efectivo: aproximadamente Q30 mil

Posible droga: cocaína, marihuana y 33 de tusi

Preservativos: 425

Lubricantes: 109

Desaparición e hipótesis

Según la investigación, el 30 de abril del presente año, en horas de la noche, la víctima salió de su casa, ubicada en Mixco, pues había sido contactada a través de una página de citas, pero ya no regresó.

El MP reveló que Andrea Fernanda llegó a un autohotel ubicado en Colinas de Monte María Sur, en la zona 7 de Villa Nueva, en donde Byron Cermeño, junto a otro hombre, la habrían retenido en contra de su voluntad.

En un video se confirmó la vestimenta con la que Andrea Fernanda fue vista por última vez, con pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)

Las autoridades tienen varias líneas de investigación, pero la principal hipótesis es que la desaparición está relacionada con una estructura criminal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que se trataría de un ajuste de cuentas.

Esta estructura opera en varios clubs, principalmente en Shark, ubicado en San Cristóbal, lugar que fue allanado el pasado jueves 20 de noviembre.