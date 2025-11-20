Operativo Shark: La hipótesis por la desaparición de Andrea Fernanda

-

La mujer de 36 años desapareció el 30 de abril pasado. Autoridades investigan para dar con su paradero.

Las fiscalías que se dedican al combate de la trata de personas y femicidio ejecutaron en conjunto varios allanamientos en club nocturnos por la desaparición de Andrea Zepeda.

La investigación por la desaparición inició con la Fiscalía de la Mujer, pero posteriormente fue trasladada hacia estas otras dos unidades por la competencia y experiencia que poseen.

Los indicios indican que la mujer salió de su casa el 30 de abril pasado en horas de la noche, tras ser contactada en una página de citas, pero después ya no regresó.

En este video se confirma la vestimenta con la que Anfer fue vista por última vez el 30 de abril: pantalón color negro, blusa blanca y sandalias, llevando en las manos una chaqueta color rojo y una cartera color café o beige. (Imagen recuperada del video original / Cortesía)

La hipótesis

Las autoridades tienen varias líneas de investigación, pero la principal hipótesis es que la desaparición de Andrea Fernanda está relacionada con una estructura criminal de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y que se trataría de un ajuste de cuentas.

Esta estructura opera en varios clubs, principalmente en Shark, ubicado en San Cristóbal, lugar que fue allanado este jueves 20 de noviembre.

Allanan el Club Shark, por la desaparición de Andrea Fernanda Zepeda de Paz. (Foto: MP)

(Foto: MP)

Hasta el momento, las autoridades han capturado a al menos diez personas vinculadas a la estructura criminal y que podrían tener relación con la desaparición.

Los operativos continúan, mientras Andrea Fernanda aún no ha sido ubicada.

(Foto: MP)

Anfer, como también era conocida, tiene 36 años, ojos café, mide 1.65 metros, y cabello corto rubio.