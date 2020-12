El presidente Giammattei reaccionó con enojo luego de ser cuestionado por periodistas sobre la desnutrición en el país.

Luego que el presidente Alejandro Giammattei manifestara enojo e invocara al ficticio mago Harry Potter para justificar por qué no han disminuido las condiciones de desnutrición en el país, el vicepresidente Guillermo Castillo reaccionó y aseguró que hay que dar "soluciones no justificaciones".

Durante una breve conferencia de prensa, el mandatario aseguró que el problema de desempleo y desnutrición en el país no nació en su Gobierno y que "en un año no se pueden solucionar todos los problemas", porque "Harry Potter no existe".

Esto le ha generado críticas, incluso del mismo vicepresidente, quien aseguró que no se vale dar justificaciones, sino que se deben procurar soluciones.

"Seguramente Harry Potter no existe. Es deber de este Gobierno dar resultados concretos en la lucha contra la desnutrición. Soluciones no justificaciones", escribió desde su cuenta de Twitter.

Además, citando el video de Giammattei, indicó que desde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) se harán los esfuerzos necesariod y buscarán un presupuesto para el próximo año que atienda el combate a la desnutrición en el país.

Previo a ello, el presidente Giammattei aseguró que, pese al Covid-19, el Fondo Monetario Internacional colocó al país en una buena posición y que la recuperación económica será más rápida de lo que ha sucedido en otros países.

Incluso, aseguró que en Guatemala se han dicho muchas mentiras o se cuentan "medias verdades", pero que ha hecho un buen trabajo y que el 14 de enero dará a conocer su informe en cadena nacional.