Así reaccionó Belinda al ver desfilar a Dennis Arana (video)

El guatemalteco dejó sin palabras a Belinda en un evento que reúne a varios influencers en Tailandia.

El exacadémico guatemalteco, Dennis Arana, continúa brillando a nivel internacional con su carisma y presencia en la cámara y los escenarios, algo que dejó claro en el reality show.

Arana se encuentra en Tailandia siendo parte de una serie de actividades para la marca de joyería Pandora, junto a otros creadores de contenido de varios países.

Recientemente, el guatemalteco impresionó con su pasarela en la que debían lucir su mejor atuendo negro modificado con joyas. Tanto destacó que Belinda quedó sin palabras al verlo posar.

Belinda deleitó a los influencers previo a su pasarela. (Foto: captura de video)

Y es que la famosa cantante tuvo a su cargo abrir el show de modas, donde con canciones como "Muriendo lento" puso a bailar a los presentes.

Pero el momento que se ha robado la atención en redes sociales es cuando Dennis realiza su pasarela, y Belinda no oculta su impresión.

En ese sentido, el guatemalteco se mostró muy emocionado con un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Ok la diosa ¡Belinda! Le modelé y ni cuenta me di. ¡La amo! Nunca veo a las personas porque me dan nervios. Veo sobre ellas así que no la vi", escribió.

Entre los influencers invitados por Pandora también destaca Gaby Asturias, la locutora guatemalteca y exconductora de "¡Qué Chilero!", quien también compartió su experiencia con Belinda.

