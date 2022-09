Dennis Arana "alarma" a sus fans con su nuevo sencillo y se vuelve tendencia

Dennis Arana lanza su nuevo sencillo y causa euforia entre sus fans.

El guatemalteco Dennis Arana, ganador del cuarto lugar de la doceava generación de "La Academia", volvió a causar sensación en redes sociales, luego de sorprender con una nueva canción en diversas plataformas musicales.

El tema se titula "4l4RM4" (Alarma) y fue tan bien recibido por sus fanáticos, que se volvió tendencia en México y Guatemala, al ser mencionado numerosas veces en Twitter.

"4L4RM4 IS OUT! Ya puedes escuchar mi nuevo sencillo en todas las plataformas digitales. ¡Vamos a prender to' el mundo en la fiesta!", escribió Dennis.

El cantante triunfó en los recién celebrados Premios Estela 2022, llevándose a casa varios reconocimientos en distintas categorías, entre ellos, el premio a "Artista del año" y "Mejor fan club".

Arana ha logrado ganarse el cariño y apoyo no solo de guatemaltecos, también de seguidores de otras partes del mundo, por su carisma y sinceridad desde que participó en el reality show de canto, en 2019.

Escucha su nueva canción: