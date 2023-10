Cazzu insulta a reconocida actriz de Hollywood y culpa a su "maternidad"

-

Cazzu insultó por error a la actriz Jessica Alba y luego culpó a su maternidad del incidente.

OTRAS NOTICIAS: Cazzu alborotó las redes sociales al revelar una nueva foto de su bebé

La trapera Cazzu, madre de una recién nacida, vivió un incómodo momento, luego de insultar por error a la actriz Jessica Alba. La actriz compartió en Instagram a cuatro artistas latinas muy exitosas, a quienes celebraba por sus increíbles carreras musicales.

Entre su listado se encuentran Becky G, Kaliuchis, Ludmilla y finalmente la trapera argentina Cazzu.

Las artistas no dudaron en agradecer el reconocimiento, escribiendo palabras de cariño en la publicación de la actriz. Cazzu no se quiso quedar atrás y sin querer, terminó escribiendo un insulto.

Cazzu escribió "suck a sweet surprise" en vez de "such a sweet surprise". Sin notar el pequeño error, compartió en sus historias de Instagram la publicación y escribió "@jessicaalba eres una leyenda, gracias por tu amor, apoyo y estas hermosas palabras".

Publicación de Jessica Alba. (Foto: Captura de pantalla)

Poco tiempo después de esto, la trapera argentina subió otra historia de Instagram, pero completamente avergonzada.

"Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó. ¿Qué no saben que soy mamá de un bebé recién nacido?", escribió sobre una fotografía en la que la trapera aparece tapándose la cara.

View this post on Instagram A post shared by Fan account (@cazzunation)

Jessica Alba no respondió al comentario ni se conoce su reacción; sin embargo, puede que este pequeño error no cambie su relación.

En redes sociales muchos seguidores comprenden y apoyan a la argentina, que está pasando por uno de los momentos más difíciles de la maternidad, al tener que cuidar a una recién nacida, a quien todavía no se le ha visto el rostro, pues tanto Christian Nodal como Cazzu han sido cuidadosos con la imagen de la pequeña.

*Con información de El Siglo de Torreon