CC deniega acciones de amparo pendientes de resolver para elegir magistrados del TSE

La CC denegó las acciones de amparo que están pendientes de resolver en el proceso de postulación de candidatos a magistrados titular y suplente del TSE.

El pleno de magistrados del Corte de Constitucionalidad (CC) denegó las acciones de amparo presentadas contra el proceso de postulación de integración de la nómina de candidatos a Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según el acto reclamado, con esta acción los interponentes pretendían retrotraer en proceso hasta la fase de integración de la nómina de 20 candidatos presentada al Congreso de la República.

La accion fue presentada por Ana Elly Yovany López Oliva de Bonilla, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y Carlos Arsenio Pérez Cheguen, Erick Miguel Castillo López y Raúl Aníbal Marroquín.

Con esta resolución el Congreso tiene via libre para realizar la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE, período 2026-2032.

El Congreso tiene vía libre para proceder a la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

Elección

Este día, la instancia de Jefes de Bloque aprobó las órdenes del día para las sesiones plenarias de la presente semana. En estas se contempla la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE para los próximos seis años.

Para el mañana martes se tiene previsto iniciar con la referida elección, a partir de las 14:00 horas. Mientras que, para el jueves 12 se prevé la continuación de esta elección, a las 10:00 horas.

Votación

En esta elección, los diputados deberán elegir de una nómina de 20 candidatos, cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes.

Los magistrados electos deberán obtener 107 votos favorables. De primero se iniciará con la elección de magistrados titulares, para concluir con la elección de los magistrados suplentes.